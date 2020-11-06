Берлин, , 09:05 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Германии было выявлено 21 506 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 619 089.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 166 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 11 096.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 402 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (159 027 заразившийся), Бавария (123 225) и Баден-Вюртемберг (93 264).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 19 990 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.