Москва, , 09:01 — REGNUM В Центральную Россию 6 ноября придёт осенняя погода, сообщает центр «Фобос».

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

"В тыл североатлантического циклона, в сопровождении сильного порывистого ветра, станет поступать холод полярного происхождения и разрозненные массивы дождевых туч, из-за чего температура воздуха будет ощущаться ниже истинных показателей — на уровне от одного до трёх градусов тепла», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают, что в Москве сегодня, 6 ноября, будет облачная с прояснениями погода, местами пройдёт дождь. Воздух прогреется до восьми градусов тепла, в Московской области — до девяти градусов тепла, однако вечером похолодает. Скорость ветра будет достигать десяти м/с, в порывах — до 18 м/с.