Нур-Султан, , 08:54 — REGNUM В Казахстане до 2023 года планируется построить 39 новых водохранилищ. Об этом 6 ноября заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев во время правительственного часа в Сенате.

По его словам, в рамках государственной программы на 2017−2021 годы запланирована реконструкция 41 аварийного водохранилища. По состоянию на конец 2019 года сданы лишь десять объектов. В 2020 году планируется сдать еще два объекта, а в 2021 — восемь. Остальные водохранилища восстановят до 2025 года, сказал министр.

Мирзагалиев отметил, что 39 новых водохранилищ планируется построить в девяти регионах Казахстана. Их общий объем составит 3,6 млрд куб. метров в год. Стоимость проекта оценивается в 115 млрд тенге ($266 млн).

В министерстве экологии рассчитывают, что новые водохранилища повысят безопасность 70 населенных пунктов в период паводка, а также помогут ввести в оборот 394 тыс. га орошаемых земель.