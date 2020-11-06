Челябинск, , 08:53 — REGNUM В Челябинске прокуратура требует от мэра Натальи Котовой принять меры по надлежащему исполнению контракта по ремонту дорог. Поводом стало видеообращение инвалида-колясочника о том, что на перекрёстках города неправильно уложена плитка для слепых, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Муниципальный контракт на ремонт улицы Молодогвардейцев был заключён 12 мая. Сторонами выступили горком дорожного хозяйства и ООО «Дорстройтех-лизинг». В ходе проверки оказалось, что работы по укладке покрытий из тактильной плитки выполнены с нарушением требований ГОСТ. При этом со стороны комитета проверяющие не обнаружили надлежащего контроля за сроками и объёмом работ.

Мэру Челябинска внесено представление. Также идёт проверка качества выполнения работ по остальным муниципальным контрактам, связанным с ремонтом объектов улично-дорожной сети.