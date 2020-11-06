Иркутск, , 08:52 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 509 человек, в том числе, поставлен антирекорд: 18 человек скончались за последние сутки. Ещё один человек с подтверждённым SARS-CoV-2 скончался от заболевания не связанного с коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 26 014 человек, причём 253 из них добавились за последние сутки. Госпитализированы 4246 пациентов (+7 за последние сутки). Выздоровели 20 180 пациентов (+52 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 ноября, сообщалось, что в Иркутской области скончались 11 пациентов с COVID-19.

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