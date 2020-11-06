Грозный, , 08:47 — REGNUM В Чечне с начала 2020 года произошло 185 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 84 человека. Для сравнения, за восемь месяцев 2019 года на дорогах республики погибли 74 человека. Помимо этого, отмечается и рост числа получивших травмы в результате ДТП. Их стало 239 человек, сообщили в УГИБДД по республике. В 2019 году число пострадавших в автоавариях составляло на 1 сентября 189 человек.

Такие показатели свидетельствуют о том, что на дорогах региона водители продолжают нарушать правила дорожного движения и не проявляют культуру и уважение к другим участникам движения, отметили в управлении ГИБДД.

«Основная причина смертности на дорогах — низкая культура и отсутствие уважения среди участников дорожного движения, игнорирование требований правил дорожного движения. Своевременно среагировав на данные проблемы и повысив уровень законопослушного поведения на дорогах, мы сможем снизить количество погибших и пострадавших в ДТП и со временем прийти к нулевому показателю смертности на дорогах», — отметили в пресс-службе ГИБДД.

В управлении также рассказали, что накануне, 5 ноября, на территории специализированной роты ДПС ГИБДД руководство ведомства провело профилактическую беседу с нарушителями на дорогах, которые были выявлены во время рейдов. Около сотни жителей региона были предупреждены о необходимости соблюдать ПДД.

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