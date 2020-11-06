Сухум, , 08:48 — REGNUM 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 5 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 356 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 76 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях Абхазии госпитализированы 138 пациентов, у 130 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 28 человек. Кроме того, 58 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в мобильном госпитале Минобороны РФ в Сухуме. Там в тяжелом состоянии пять человек.

Всего в Абхазии выявили 4581 носителя SARS-CoV-2. Из них 2490 победили инфекцию, в том числе за последние сутки — 50. За время пандемии в Абхазии скончались 47 пациентов с диагнозом COVID-19.

Накануне в Абхазии выявили 79 случаев заражения коронавирусом за сутки. В тот день медики провели 402 ПЦР-теста.

Стоит отметить, что ранее бывший глава Адыгеи Хазрет Совмен предоставил Абхазии 50 млн рублей для борьбы с распространением коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава Адыгеи выделил 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Абхазии