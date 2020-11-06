Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве организаторы онлайн-чемпионата для разработчиков в сфере больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта начали приём заявок. Об этом 6 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Заявки принимаются до 13 ноября, а с 14 ноября уже стартуют состязания. Основной этап пройдёт до 21 ноября, а далее сильнейших разработчиков ждёт суперлига — с 22 по 30 ноября.

Задачи участникам будут ставить московский департамент предпринимательства и инновационного развития, ЦОДД и другие.