Горно-Алтайск, , 08:44 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Республике Алтай за последние сутки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, число подтверждённых случаев за весь период эпидемии, таким образом, достигло 8545.

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Диагноз за сутки подтвердился у 35 жителей города Горно-Алтайска, а также жителей Шебалинского, Майминского, Усть-Канского, Чемальского и ряда других районов. В числе заразившихся десять детей.

Тем временем за сутки выписано из больниц с выздоровление 127 пациентов. А всего к настоящему времени выздоровели от COVID-19 5813 человек. Скончались 67 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки скончались два жителя Майминского района 67 и 88 лет, у которых были выявлены также тяжёлые сопутствующие заболевания. Также подтверждён коронавирус у 75-летней женщины, которая умерла 23 октября от инфаркта.

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