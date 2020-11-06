Нур-Султан, , 08:43 — REGNUM Власти Нур-Султана приостановят работу общественного транспорта для проведения дезинфекции, сообщили 6 ноября в пресс-службе администрации города.

Работа общественного транспорта будет приостановлена 8 ноября. В администрации Нур-Султана призвали соблюдать все необходимые санитарные нормы. Отмечается, что вход без масок в автобус запрещен, а оплата за проезд выполняется только через безналичный расчет.

Отметим, по состоянию на 6 ноября в Казахстане выявили 114 826 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 107 339 пациентов, скончались 1857. С 1 августа медики выявили 38 721 случай пневмонии коронавирусного типа.

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