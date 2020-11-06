Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Ремейк игры Demon's Souls, релиз которой состоится на консоли PlayStation 5, получил новый редактор персонажей. Об этом 6 ноября сообщила Twitter-страница PlayStation UK.

По мнению издания Screen Rant, игра наконец-то получила действительно хорошую систему создания внешности героя, которая выдаёт невероятно высокую детализацию. Администрация аккаунта PlayStation UK отметила, что геймерам будет доступно 16 млн вариантов изменений облика персонажей новой Demon's Souls.

https://twitter.com/PlayStationUK/status/1324350101985308672

Релиз ремейка Demon's Souls состоится 12 ноября 2020 года, одновременно с релизом PlayStation 5 (в США, Японии и других странах). Оригинальная игра вышла на PlayStation 3 5 февраля 2009 года.

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