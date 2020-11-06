Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве количество добровольцев и волонтёров, готовых помочь нуждающимся людям, с начала 2020 года увеличилось на 15,5 тысячи человек, сообщается на портале мэра столицы.

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В настоящее время в Москве в базе ресурсного центра «Мосволонтер» зарегистрированы более 97,5 тыс. волонтеров. Партнерами «Мосволонтера» выступает около 1000 организаций.

Для волонтеров столицы ежегодно проводится конкурс «Доброволец Москвы». В этом году в нем примут участие более 7,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве чаще всего становятся социальными волонтёрами люди от 31 до 50 лет с высшим образованием.

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