Самара, , 08:39 — REGNUM Ученики младших классов практически не болеют COVID-19, легче переносят коронавирус, к тому же им очень сложно самоорганизоваться, поэтому они будут учиться очно в Самарской области. Об этом 5 ноября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, угроза коронавируса гораздо ниже для младших школьников, они менее подвержены ему и легче переносят эту инфекцию. При этом у младших школьников недостаточно развита самоорганизация. Поэтому они продолжат учебу в школе, добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области школьников с 6-го по 11-й классы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки до 15 ноября перевели на дистанционное обучение. А школьники с 1-го по 5-й классы будут учиться в школах.

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