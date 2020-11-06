Новосибирск, , 08:37 — REGNUM Первая и вторая волны эпидемии коронавируса имеют кардинальные различия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Новосибирской области, об этом рассказал накануне на сессии регионального Заксобрания министра здравоохранения области Константин Хальзов.

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По его словам, первая волна длилась с 18 марта до конца июля, а вторая уложилась в три недели сентября. В этот период, по словам министра, произошёл колоссальный прирост пациентов с ОРВИ.

«Это огромная нагрузка на всю систему здравоохранения: на учреждения, которые оказывают стационарную помощь, амбулаторно-поликлиническую помощь, а также на медицинский персонал. Количество вызовов врачей на дом выросло в 4−5 раз», — отметил он.

Для борьбы с эпидемией в регионе была организована двухуровневая система лечения пациентов с подозрением на коронавирус и подтверждённым диагнозом. На первом уровне находятся сортировочные госпитали, которые должны поставить диагноз пациенту и стабилизировать его состояние. Вторым этапом идут госпитали, где они получают стационарное лечение.

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