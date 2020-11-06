Скопье, , 08:36 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 5 ноября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 3 331 образца было выявлено 1275 носителей коронавируса. Этот показатель стал новым «рекордом» для страны, однако его появление стало закономерным следствием увеличения числа проведенных тестов. Тем не менее о тяжести ситуации в стране свидетельствует высокая смертность — 4 ноября в Македонии погибли 22 пациента с COVID-19, что является наихудшим показателем с начала эпидемии. Еще 502 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 36 372 случая заражения. 1084 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13 — за последние сутки. Лечение проходят 12 762 человека. Это число ежедневно увеличивается почти на тысячу, медицинская система страны уже не справляется с нагрузкой — региональные госпитали жалуются на отсутствие свободных мест. Всего на больничном лечении находится около 900 пациентов. 22 526 пациентов уже выздоровели.

Отметим, что страна занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и 18 октября вновь достигла отметки в 10 человек, а всего за неделю поднялась до нового «рекорда».

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Глава клиники инфекционных заболеваний в Скопье Милена Стефанович 18 октября заявила, что безответственное поведение граждан и игнорирование требований безопасности может привести к тому, что в Македонии воплотится в жизнь худший сценарий развития эпидемии, согласно которому COVID-19 переболеют 80% граждан.

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