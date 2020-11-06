Лондон, , 08:31 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Великобритании был выявлен 24 141 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 304 695.

Также сообщается, что за этот же период от COVID-19 в Великобритании скончались 378 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов увеличилось до 48 120.

При этом уточняется, что за истекшие сутки в стране был проведен 301 131 тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за 24 часа было выявлено свыше 25 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.