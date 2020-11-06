Ханты-Мансийск, , 08:27 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 195 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 6 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 199 случаев.

Основные очаги заражения на 6 ноября: Сургут — 52 положительных теста; Ханты-Мансийск — 26; Нижневартовск — 14; Нефтеюганский район — 12; Когалым — 11; Березовский район — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 6 ноября зарегистрировано 29 437 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 24 765 человек, 269 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на регионе на 6 ноября составляет 1,00. За сутки в регионе на COVID-19 обследовано 5 424 человек, всего — 855 932.