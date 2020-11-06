Москва, , 08:27 — REGNUM Коронавирус мутирует, но утяжеления инфекции не отмечается, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что на сегодняшний день около двух третей заболевших переносят COVID-19 бессимптомно или в легкой форме, такое же число заболевших было весной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из Института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия пришли к выводу, что три типа коронавируса — SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 и MERS-CoV — могут иметь общую уязвимость, что позволяет создать против них эффективный препарат.

Традиционные противовирусные препараты действуют на вирусные ферменты, которые часто мутируют, в силу чего возникает устойчивость к лекарствам. Однако воздействие на белки, участвующие в воспроизводстве вируса, поможет этого избежать.

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