Оренбург, , 08:26 — REGNUM В Оренбурге появился новый арт-объект — реконструкция Орских ворот города-крепости. Она установлена на территории Оренбургского президентского кадетского училища в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 175-летия со дня создания Русского географического общества, а также в честь десятилетия со дня образования кадетского училища, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Реконструкция Орских ворот города-крепости Оренбург Orenburg-gov.ru

В первом президентском кадетском училище отметили, что первый значимый юбилей решили отметить масштабным историческим проектом. Для реализации проекта будущие офицеры мобилизовали весь свой творческий и научный потенциал. Кадеты собирали сведения по архивам, писали научно-исследовательские работы, а в мастерских училища создавали макеты города-крепости, ворот и Никольского бастиона.

Орские ворота располагались на середине куртины между Никольским и Неплюевским бастионами, на месте нынешнего контрольно-пропускного пункта президентского училища. Реконструкцию решили развернуть «лицом» к городу, чтобы ворота было хорошо видно горожанам со стороны улицы Ленинской.

«В нашем городе появилось еще одно красивое памятное место, куда будут приходить люди, чтобы прикоснуться к истории, почувствовать себя оренбуржцами и пропитаться гордостью за наш степной край. Именно здесь закладывались ворота в Азию, здесь Оренбург был основан как форпост, как город-крепость. с которыми связаны вехи истории нашей страны. Я рад, что это историческое место родилось по инициативе кадет», — сказала на церемонии открытия арт-объекта вице-губернатор Дмитрий Кулагин.