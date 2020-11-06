Кемерово, , 08:24 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки специалистами выявлено 198 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число подтверждённых случаев за время эпидемии, таким образом, достигло 16 610.

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Новые случаи выявлены в Кемерово, Новокузнецке, Юрге, Таштагольском районе и так далее. На лечении остаются 4358 пациентов. Выздоровели к настоящему времени 11 989 человек, в том числе 167 за последние сутки.

За сутки также зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом, в том числе четверо мужчин и две женщины. Одной из пациенток было 31 год. У неё заражение произошло на фоне заболевания печени. У остальных скончавшихся также выявлены тяжёлые сопутствующие патологии, в том числе онкологические заболевания.

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