Барнаул, , 08:21 — REGNUM В Алтайском крае, где вот уже месяц наблюдается взрывной рост распространения коронавируса, удалось несколько стабилизировать работу скорой помощи. Как следует из официального сообщения регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба, количество обращений снижается, медицинские бригады успевают обслужить все вызовы в день их поступления без перехода заявок на следующие сутки.

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»С конца прошлой недели в Алтайском крае работают медики из федерального медицинского центра, которые направлены в регион по решению Минздрава России. Бригада опытных реаниматологов работает на площадке 12-й городской больницы Барнаула, где развернут самый мощный госпиталь по количеству коек (порядка 600).

Специалисты федерального центра принимают участие в лечении пациентов, оказывают консультативную помощь своим алтайским коллегам, проводят обучение», — сказано в официальной информации пресс-службы региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи со взрывным ростом распространения коронавируса и началом сезона простуд сотрудники скорой и неотложной медицинской помощи в Алтайском крае работают на износ: ежедневно поступает по 2500 вызовов вместо традиционных 900−950. Ситуация осложняется массовым заболеванием среди медиков: более 200 сотрудников скорой помощи находятся на больничном. Ранее отмечалось, что время ожидания медицинской бригады может составлять более суток.

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