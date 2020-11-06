Мадрид, , 08:22 — REGNUM За истекшие сутки на территории Испании было выявлено свыше 21,9 тыс. новых носителей коронавирусной инфекции. Об этом 6 ноября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 21 908 новых носителей SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 306 316.

Также сообщается, что за это же время в Испании от COVID-19 скончались 368 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 38 118.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Испании за сутки было выявлено 25 042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.