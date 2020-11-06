Магадан, Магаданская область, , 08:49 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал журналистам о возможности газификации региона.

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Приход газа на Колыму и реализацию крупных инвестиционных проектов в Магаданской области, обсуждал Сергей Носов и глава Минвостокразвития Александр Козлов на рабочей встрече в Москве.

Носов сказал, что рассматриваются различные варианты и инвесторы. В частности, инвестирование в строительство трубы и завода по переработке газа в акватории Охотского моря.

«Есть различные варианты и потенциальный инвестор — собственник месторождения газа в Якутии. Вариант, как это сделать в Магаданской области, пути решения и план действия мы рассматриваем с заинтересованными сторонами и ведомствами», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, проект отвода от магистрального газопровода «Сила Сибири» для газификации Бурятии и Забайкальского края признан неэффективным.