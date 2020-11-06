Джакарта, , 08:18 — REGNUM В общей сложности 1000 сотрудников будут задействованы для обеспечения безопасности во время демонстрации перед посольством Франции в Джакарте 6 ноября 2020 года, сообщает CNN Indonesia.

Как и предыдущая акция, эта демонстрация связана с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона об исламе.

Ожидается, что акция протеста начнется в 13:00 по местному времени. В ней примут участие от 400 до 600 человек, в основном сторонники религиозных организаций и студенты.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции подготовили определенные меры безопасности, чтобы предупредить появление призывов к бойкоту французской продукции в Индонезии.

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