Барнаул, , 08:17 — REGNUM В связи со взрывным распространением коронавируса в Алтайском крае решено продлить ещё на одну неделю школьные каникулы. Как сообщает сегодня, 6 ноября, официальный сайт региона, в ходе состоявшегося заседания оперативного штаба решено продлить каникулы до 15 ноября.

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«После этого будет запущен алгоритм, предложенный Министерством образования и науки края. Он предполагает принятие решений для каждой образовательной организации исходя из эпидемиологической обстановки», — сообщает телеграм-канал барнаульской мэрии.

В каждом конкретном учебном заведении будет учитываться уровень заболеваемость среди учеников и учителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 5 ноября в крае по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6059 человек, +45 за последние сутки) и ОРВИ (8341 человека, + 211 за последние сутки). Не обошлось без 11 новых жертв коронавируса.

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