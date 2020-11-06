Владикавказ, , 08:17 — REGNUM В Северной Осетии вновь продлили школьные каникулы. На этот раз еще на неделю — до 14 ноября. Об этом 6 ноября сообщили в министерстве образования и науки республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Указ о продлении осенних школьных каникул подписала глава ведомства Людмила Башарина в целях предупреждения распространения сезонных ОРВИ и коронавируса в образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство республики Северная Осетия-Алания приняло решение о том, что школьники в свои первые в новом учебном году каникулы будут отдыхать вдвое дольше, чем обычно. Причиной стало ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Первоначально сроком окончания каникул было названо 8 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии продлили школьные каникулы

Читайте развитие сюжета: Глава Самарской области пояснил, почему некоторые дети будут учиться очно