Уфа, , 08:20 — REGNUM О вспышке коронавирусной инфекции в Серафимовском детском доме Башкирии говорить как минимум преждевременно. Об этом сообщила депутат государственного собрания республики Айгуль Гареева, 5 ноября передает пресс-служб госсобрания региона.

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Сообщается, что в СМИ была опубликована информация о том, что в этом учреждении зафиксирована вспышка коронавируса, отсутствуют санитайзеры, а воспитанников плохо кормят. Депутат госсобрания республики Айгуль Гареева постоянно бывает в этом учреждении и контактирует с его руководством.

Она сообщила, что о вспышке этой инфекции говорить преждевременно: два инфицированных сотрудника были изолированы, к тому же были проведены необходимые профилактические мероприятия. В учреждении в настоящий момент не наблюдается массовой заболеваемости ОРВИ. Сотрудники и воспитанники сдали анализы на коронавирус, их результаты ожидаются в ближайшее время.

Отмечается, что сведения о дефиците дезинфицирующих средств и плохом питании тоже не нашли своего подтверждения.

Айгуль Гареева подчеркнула, что детский дом обеспечен полностью и санитайзерами, и средствами индивидуальной защиты. А питание там организовано пятиразовое по шести диетам.

При этом депутат отметила, что некоторые сотрудники детского дома выказали недовольство тем, что они обязаны носить защитные костюмы, а кто-то написал заявление на увольнение: с апреля текущего года работники этого учреждения работают 14-дневным вахтами, причем они обязаны носить средства индивидуальной защиты. Но поскольку Серафимовский детский дом является особым учреждением (в нем пребывают дети с тяжелой инвалидностью, много паллиативных детей), то повышенные меры безопасности в нем оправданы.

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