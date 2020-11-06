Бразилиа, , 08:17 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 22,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 22 294 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 612 319.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 630 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 161 736.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 5,06 млн человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено свыше 23,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.