Веллингтон, , 08:15 — REGNUM В Новой Зеландии избирательная комиссия 6 ноября опубликовала на своём сайте официальные данные референдума, на котором жители страны поддержали легализацию эвтаназии.

По данным комиссии, законопроект о легализации эвтаназии получил поддержку у 65,1% избирателей. Предполагается, что одобренный гражданами законопроект вступит в силу примерно через год.

Вторую инициативу — о легализации марихуаны — поддержали лишь 48,4% избирателей Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Зеландии избирательная комиссия 6 ноября опубликовала на своём сайте официальные результаты выборов в парламент, которые прошли 17 октября.

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