Абакан, , 08:08 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Хакасии остаётся непростой. По данным Роспотребнадзора, за месяц уровень заболеваемости вырос в четыре раза.

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, минздрав Хакасии меняет формат лечения больных COVID-19. Пациентов, находящихся в удовлетворительном состоянии, будут выписывать домой для долечивания. Койки будут освобождать для более тяжёлых больных.

Амбулаторных пациентов обещают обеспечивать бесплатными лекарствами. Хакасия получила на эти цели 20 млн рублей из федерального центра. Ведутся переговоры о закупках медикаментов.

Кроме того, в регионе наращивается количество коек для лечения ковид-пациентов. Оно увеличено до 823 единиц. С открытием стационара в Саяногорске, которое планируется в течение ближайших двух недель, количество коек приблизится к тысяче.

В республиканском правительстве также подчеркнули, что Хакасия получила 106 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для лечения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 5 ноября было выявлено 7717 носителей коронавируса.

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