Улан-Удэ, , 08:06 — REGNUM В Бурятии за последние сутки зарегистрировано девять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число жертв COVID-19 в республике, таким образом, достигло 223.

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Тем временем, за сутки выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом, а всего за время эпидемии в регионе подтверждено почти 13 тыс. случаев. Из них выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени около 8,5 тыс. человек. В стационарах остаются 2,2 тыс. пациентов.

«В отделениях реанимации находится 105 пациент (из них старше 65 лет — 48), на ИВЛ 60 пациентов (из них старше 65 — 33), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 28», — добавили в оперштабе.

Занятость коечного фонда составляет 85,1%.

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