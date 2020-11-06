Оттава, , 08:08 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 3635 и превысило 251 тыс. Об этом 6 ноября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 251 338.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 50 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 10 381.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (111 056 заразившихся), Онтарио (80 690) и Альберта (30 477).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено 2768 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.