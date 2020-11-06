Хабаровск, , 08:06 — REGNUM Власти Хабаровска в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада — обработку дорог противогололедными материалами ведут 19 единиц техники, а также три реагенторазбрасывателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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«Специализированная техника работает во всех районах города, посыпаем основные магистрали города. В приоритете — маршруты общественного транспорта, крутые спуски-подъёмы, пешеходные переходы и остановки», — сказали в мэрии.

По словам специалистов, в случае чрезвычайно обильных снегопадов единовременно на дороги смогут выйти 130 единиц техники: грейдеры, тракторы, погрузчики, самосвалы, комбинированные машины, снегороторы.

На складах запасено 7,6 тыс. тонн песка, 340 тонн технической соли, 125 тонн реагента «Бионорд». Снег с улиц Хабаровска будут вывозить на полигоны в Краснофлотском и Индустриальном районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, после 9 ноября в регионах Центральной России ожидается снижение температуры воздуха на 7−8 градусов ночью и 4−6 градусов днём.