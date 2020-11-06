Петропавловск-Камчатский, , 08:01 — REGNUM На Камчатке после гибели восьмилетнего ребёнка от укусов собак заведено уголовное дело на неустановленных лиц Службы благоустройства Петропавловска-Камчатского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

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Неустановленных лиц обвиняют в недобросовестном и небрежном отношении к службе. Сообщается, что не были предприняты меры к надлежащему выполнению обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных в городе. Это, по мнению следствия, привело к увеличению популяции бездомных собак.

«В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в районе морского порта Петропавловска-Камчатского обнаружен труп восьмилетнего мальчика. Тело ребёнка имеет следы укусов животных. Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования семье погибшего ребёнка и заявил, что необходимы жесткие действия по защите жителей городов от бездомных собак.