Оренбург, , 08:00 — REGNUM В пригороде Оренбурга местный житель обнаружил возле частного дома ржавый снаряд, о чем проинформировал правоохранителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Росгвардии по Оренбургской области, взрывоопасный предмет обезврежен.

В Оренбурге обезвредили авиабомбу Управление Росгвардии по Оренбургской области

Оренбуржец наткнулся на опасную находку при производстве земляных работ рядом со строящимся частным домом. Взрывотехники при осмотре снаряда вынесли вердикт — обнаруженный боеприпас является 50-килограммовой осколочно-фугасной авиабомбой со следами коррозии и поврежденным хвостовым стабилизатором.