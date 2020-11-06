Москва, , 07:58 — REGNUM Продовольственные продукты, которые при заражении коронавирусной инфекцией могут нанести вред здоровью человека, назвал 6 ноября врач-терапевт, автор Telegram-канала «Доктор Фил» Филипп Кузьменко.

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"Если, не дай бог, заболели COVID-19, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать солёной пищи. Нельзя есть большое количество солёной рыбы, солёных огурцов и так далее», — сказал он в интервью радио Sputnik.

При этом Кузьменко пояснил, что соль оттягивает жидкую составляющую в тканях организма, и в кровяных сосудах «как бы происходит сгущение».

«Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет», — заявил эксперт.

Также медик порекомендовал вместо данных продуктов употреблять большое количество воды и ограничить прием алкоголя, так как последний в первую очередь ведет к обезвоживанию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на домашний карантин ушел британский министр иностранных дел Доминик Рааб после получения информации, что он контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом нового типа.