Орск, Оренбургская область, , 07:49 — REGNUM В Оренбургской области администрация Орска оштрафована на 150 тыс. рублей за гибель мужчины и ребенка на пожаре. Чиновники не согласились с решением суда первой инстанции и подали апелляцию, однако областной суд оставил решение коллег без изменения, сообщают СМИ.

Мэрия Орска признана виновной в нарушении требования пожарной безопасности. Как оказалось, квартира, где произошел смертельный пожар, не была оснащена пожарными извещателями и другим противопожарным оборудованием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Орске в девятиэтажном доме в коммунальной квартире произошло возгорание. Погибли 22-летний молодой человек и его 12-летняя сестра. По факту пожара возбудили уголовное дело, в рамках которого был задержан пенсионер, проживавший в этой же коммунальной квартире.

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