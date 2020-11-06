Тюмень, , 07:48 — REGNUM В Тюмени в год 75-летия Победы ремонтируют дороги на улицах, которые носят имена земляков — героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации.

Проект «Улица Победы» реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В список вошла улица, названная в честь Героя Советского Союза, уроженца Тюменской области Тимофея Чаркова, который особо отличился при форсировании Днепра и в боях за удержание и расширение Букринского плацдарма. 26 сентября 1943 года вместе со своим взводом в числе первых переправился через Днепр в районе села Ходоров. Бойцы в течение двух суток удерживали занятый рубеж, отразив восемь контратак гитлеровцев. В то время взводному Тимофею Чаркову было всего 22 года. В 1972 году он в звании полковника был уволен в запас, жил и работал в Тюмени, где скончался в 1999 году.

В наши дни на улице Тимофея Чаркова возводятся новые многоэтажные дома. Дорога к ним была отремонтирована нынешним летом. Специалисты заменили дорожное полотно и бордюрный камень на участке улицы общей протяженностью 670 метров.

В 2020 году строится улица, названной в честь уроженца Тюменской области, Героя Советского Союза Павла Шарова, который за годы войны совершил 115 боевых вылетов. В 1943 году его самолет подбили, и товарищи уже считали его погибшим, но он вернулся в строй, чудом оставшись в живых.