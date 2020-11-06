Пермь, , 07:36 — REGNUM Программа модернизации первичного звена здравоохранения Пермского края, рассчитанная на пять лет и направленная на повышение доступности медпомощи для жителей сел и отдаленных территорий края, согласована с Минздравом РФ. На усиление профилактики заболеваний, а также формирование пациентоориентированой системы здравоохранения выделят 7,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Реализация программы будет осуществляться в 2021—2025 годах. За это время в регионе должны появиться новые ФАПы, амбулатории, поликлиники, ряд объектов капитально отремонтируют, обновят медоборудование, автопарк. Программа направлена на привлечение новых специалистов первичного звена здравоохранения.

Финансирование программы предполагает соучастие федерального и регионального бюджетов: около 6,5 млрд рублей и 720 млн рублей соответственно. В первые три года будет выделено 5,9 млрд рублей. В частности, в 33 учреждениях обновят медицинское оборудование на 1,4 млрд рублей. Для доставки пациентов из отдаленных территорий в районные больницы приобретут 35 автомобилей на 92 млн рублей.