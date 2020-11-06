Хабаровск, , 07:34 — REGNUM Преподаватель из Хабаровска Анжела Магденко вошла в десятку лучших молодых педагогов страны по итогам Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2020», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Учитель истории лицея «Звёздный» Анжела Магденко стала лауреатом, очный этап конкурса завершился в Москве.

Она участвовала в номинации «Молодой учитель». По итогам очного этапа конкурса учитель вошла в десятку лучших в своей номинации.

Как сообщало ИА REGNUM, учитель математики школы №15 в Магадане стала одним из лучших педагогов страны — приказом Министерства просвещения РФ Татьяну Евсютину включили в «Золотую тысячу лучших учителей России».