Барнаул, , 07:20 — REGNUM В Алтайском крае продолжается акция «МыВместе», реализуемая по инициативе регионального отделения ОНФ. Как сообщает сегодня, 6 ноября, пресс-служба Общероссийского народного фронта, на базе педагогических вузов в Бийске и Барнауле работают волонтерские колл-центры. Будущие психологи, педагоги, социальные работники под руководством сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае проводят эпидемиологические расследования, противодействуя распространению коронавируса.

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Студенты Алтайского государственного педагогического университета в Барнауле и Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина в Бийске работают в будние дни в две смены. Они связываются по телефону с людьми, получившими положительный анализ на Covid-19, чтобы выявить круг контактных лиц. Действуя по определенному алгоритму, волонтеры ускоряют сбор информации и проведение противоэпидемических мероприятий.

Так, за две недели на основе собранной информации сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае составили почти 800 внеочередных донесений о случаях выявления коронавирусной инфекции. Благодаря этому контактные лица смогут получить постановление главного государственного санитарного врача о самоизоляции на 14 календарных дней и предъявить его работодателям.

«Помощь волонтеров в проведении эпидемиологических расследований оказалась очень востребованной. Опытных специалистов мало, например в Барнауле всего девять. Они работают почти без выходных, кто-то заболевает. Одним словом, ситуация сложная. Чтобы предупредить дальнейшее распространение коронавируса, разгрузить медицинские учреждения и Роспотребнадзор, мы вместе с профильными ведомствами прорабатываем возможность электронной рассылки постановлений о самоизоляции», — рассказал участник акции, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 5 ноября по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6059 человек, +45 за последние сутки) и ОРВИ (8341 человека, + 211 за последние сутки). Не обошлось без 11 новых жертв.

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