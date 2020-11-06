Абакан, , 07:18 — REGNUM В Хакасии скончались ещё пять пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 ноября в правительстве республики.

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Умерли трое женщин из Саяногорска (72 года, 74 года и 82 года). Все они имели сопутствующие хронические заболевания. Еще двое умерших — 75-летний мужчина из Абакана и 83-летний мужчина из посёлка Жемчужный. Они так же имели сопутствующие заболевания.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 77 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 ноября в Хакасии было выявлено 7717 случаев заражения коронавирусом.

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