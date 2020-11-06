Пермь, , 07:16 — REGNUM В Пермском крае с 9 ноября болельщики вновь смогут посещать матчи профессиональных клубов, сообщает пресс-служба минспорта региона.

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Двухнедельный локдаун, связанный с запретом на посещение спортивных мероприятий, частично завершен. С 9 ноября матчи профессиональных клубов будут проходить в присутствии болельщиков, но при ограничении — не более 20% от зрительской вместимости объекта. Болельщики должны использовать средства индивидуальной защиты.

Как подчеркнули в министерстве, региональные турниры по-прежнему будут проводиться без зрителей по причине сложной эпидситуации.

Добавим, 22 октября оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение о том, что с 26 октября все физкультурно-спортивные мероприятия будут осуществляться без зрителей.