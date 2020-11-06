Хабаровск, , 07:23 — REGNUM Пандемия новой коронавирусной инфекции и ограничительные меры, не помешали капремонту многоквартирных домов в Хабаровском крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

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На данный момент ремонт завершён в 70% домов из 736, включённых в краткосрочный план на 2020 год. Темпы сдачи объектов превысили прошлогодние на 16%.

«Из-за пандемии и затяжных августовских дождей сроки сдачи некоторых объектов сдвинулись. Тем не менее, в целом капремонт идёт по графику. Ремонтировать дома начали до карантина, что позволило развернуть работы в полную силу», — пояснили специалисты.

На завершающей стадии капремонт крыш, замена лифтов и разработка проектно-сметной документации. Сейчас ремонтируют 280 многоэтажек. Ещё более чем по тысяче домов объявлены аукционы. Основная часть из них войдёт в план на 2021 год.

В министерстве отмечают, что собираемость платежей на капремонт осталась практически на уровне прошлого года. Если в 2019 году она составляла около 93%, то в 2020 — 91%. При этом резкое падение показателя было зафиксировано с марта по май, но за летние месяцы цифры выровнялись.

С 2014 года на общий счёт регоператора поступило 6,6 млрд рублей, ещё 105,4 млн рублей хранятся на спецсчетах. Отремонтировано свыше 2,3 тыс. многоквартирных домов. Самыми востребованными стали работы по замене крыш и лифтов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года собственники помещений в многоквартирных домах Югры будут платить за капремонт на 4,1% больше, чем в 2020 году.