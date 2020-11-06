Ульяновск, , 07:06 — REGNUM В Ульяновской области призывная кампания проходит с учётом пандемии коронавируса — в частности, помещения обрабатываются дезсредствами, разводятся потоки призывников, проводится термометрия. Случаев заражения коронавируса не выявлено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Отправка призывников началась 21 октября и завершится 31 декабря. С начала осенней кампании из Ульяновской области призвано порядка 600 новобранцев, в том числе за последнюю неделю — более 280 человек. Согласно заданию, всего планируется направить на прохождение военной службы более 1 тыс. призывников.

В регионе работают 24 призывные комиссии муниципальных образований. Власти отмечают, что особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическим требованиям. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты, ежедневно проводятся осмотр и термометрия, а каждые десять дней у сотрудников сборных пунктов берётся тест на коронавирус. Чтобы избежать скопления, движение призывников разделено на два потока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 21 848 случаев заражения коронавирусом, 17 228 человек переболели COID-19, умерли 269 пациентов с коронавирусом.