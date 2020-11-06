Южно-Сахалинск, , 07:05 — REGNUM На Сахалине за последнюю неделю заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 711 жителей области. За весь период пандемии вывили 8426 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных оперативной рабочей группы правительства региона.

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За последние сутки выявили 102 носителя коронавируса, 22 жителя области смогли полностью справиться с болезнью. За весь период выздоровели 5653 человека. 2769 больных ещё проходят лечение.

Не справились с болезнь четыре жителя Сахалина. На протяжении долго времени в островном регионе не фиксировали летальных исходов пациентов с COVID-19. Первая смерть от коронавируса была зарегистрирована 17 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за минувшие сутки выдано лабораториями 203 (199 днём ранее) положительных теста на коронавирус, выздоровели четыре пациента, скончались три человека.