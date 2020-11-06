Триполи, , 07:04 — REGNUM В Ливии за прошедшие сутки выявили 853 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливийского центра по контролю и профилактике заболеваний.

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В частности, за 5 ноября в стране провели 3384 теста на выявление инфекции, из них 853 показали положительный результат. Всего на ливийское территории подтверждено 65 440 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Также за минувшие сутки в Ливии скончались семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 910 человек. При этом уже выздоровели 38 110 человек.