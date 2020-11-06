Екатеринбург, , 06:56 — REGNUM Жители Свердловской области, проходящие лечение COVID-19 амбулаторно, смогут получить бесплатные лекарства. Их начнут выдавать уже в середине следующей недели, сообщил вице-губернатор Павел Креков местным журналистам.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

Как пишет Е1.ru, региону уже выдано на лекарства более 160 млн. Также чиновник отмечает, что в больницах имеются запасы необходимых медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе жителей Среднего Урала начнут массово прививать от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале назвали срок окончания пандемии коронавируса