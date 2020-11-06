Ульяновск, , 06:51 — REGNUM В Ульяновске заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю снизилась, но при этом продолжает значительно превышать эпидпорог. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

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По данным ведомства, за неделю, с 28 октября по 3 ноября, заболели ОРВИ в Ульяновске 8569 человек. Это на 7,46% больше, чем было неделей ранее (с 21 по 27 октября), но при этом на 46,5% превышает недельный эпидемический порог.

Показатель заболеваемости в городе составил 131,7 на 10 тыс. населения, в то время как в среднем по Ульяновской области — 87,41.

Отметим, что в Ульяновске в условиях пандемии коронавируса ежедневно проводится санитарная обработка хлорсодержащими растворами многоквартирных домов. Так, за 5 ноября обработаны места общего пользования в 770 домах.

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