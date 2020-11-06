Екатеринбург, , 06:47 — REGNUM Массовая добровольная вакцинация против коронавируса начнётся в Свердловской области в январе 2021 года. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Павел Креков.

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Он отметил, что прививки будут бесплатными. И добавил, что общество станет защищённым после того, как в нём появится «подушка безопасности» из числа вакцинированных или уже переболевших.

«Теоретически пандемия закончится, когда перед вирусом поставят заслон, в том числе вакцинацией», — подчеркнул Креков, цитирует его портал Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Свердловской области не планируют отменять новогодние праздники. Но они пройдут с учётом ковидных ограничений, в частности, при обязательном соблюдении масочного режима.

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